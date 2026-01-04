پخش زنده
فرمانده انتظامی استان گفت: امنیت ملت و کشور، خط قرمز نیروهای امنیتی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمدرضا میرحیدری، در جمع برخی هیئت داران استان با بیان این که این نظام و انقلاب برخاسته از مسجد و هیئت است، گفت: تا به حال همین هیئتها این نظام را حفظ کردهاند و تا آخر هم حفظ خواهند کرد و انشاءالله به دست صاحب اصلیش حضرت ولی عصر (عج) خواهد رسید.
وی در ادامه با اشاره به جنگ شناختی دشمن و استفاده گسترده آن از ابزارهای مختلف، گفت: دشمن متأسفانه به راحتی بچههای کمسنوسال و نوجوانان ما را به سمت خود میکشد، باید جاذبه ما قدرتمند باشد، اینها سرمایههای آینده نظام هستند و باید چرخاننده نظام باشند.
فرمانده انتظامی استان با اشاره به برخی کمکاریها در حوزههای فرهنگی و ورزشی، گفت: بخشی از مسائل موجود ناشی از کمکاریهای خودمان است. در حوزه ورزشی، ورزشگاه درست میکنیم، اما جوانی که درآمدی ندارد، چگونه میتواند از آن استفاده کند؟ شرایطی فراهم کنیم تا جوانان بتوانند انرژی خود را بهطور سالم تخلیه کنند.
سردار میرحیدری با اشاره به سوءاستفاده برخی افراد جاهل و سودجو از این مسائل برای درآمدزایی، مانند فروش مواد مخدر، گفت: اگر دشمن این مواد را در دست و پای بچههای ما نمیریخت، مطمئناً بچههای ما اینگونه از دست ما خارج نمیشدند. محال است یک بچه شیعه بیاید آجر بر سر مردم بکوبد یا به مقدسات اهانت کند. کوتاهیهای خودمان را بپذیریم و حداکثر سعی خود را برای جذب این جوانان به کار گیریم.
وی با تأکید بر قدرت دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی کشور، گفت: دستگاه اطلاعاتی ما بهگونهای است که حتی کشورهای دیگر را هم زیر نظر دارد. در درون خودمان نیز بحمدالله اشراف اطلاعاتی و آمادگی عملیاتی کامل وجود دارد و هیچ نگرانی وجود ندارد. نیروهای مسلح ما هنوز از همه ظرفیت خود استفاده نکرده است.
فرمانده انتظامی استان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستگیریها، گفت: اکثر این افراد، جاهل و نادان هستند و تعداد کسانی که وابستگی واقعی داشته باشند، بسیار کم است و بسیاری از آنان پس از دستگیری پشیمان میشوند.
سردار میرحیدری در پایان با اشاره به فعالیت گسترده شبکههای ضدنظامی دشمن، گفت: نظام استکباری نزدیک به ۳۰۰ شبکه را علیه این نظام به کار گرفته است تا آن را ضعیف نشان دهد، اما الحمدلله نتوانسته است.
وی ادامه داد: امنیت بهطور کامل در شهرها و استانهای ما برقرار است و تنها ممکن است حرکتهای ایذایی محدودی در جایی رخ دهد که بلافاصله برخورد میشود. نظام با کسی که امنیت این ملت و کشور امام زمانی را خدشهدار کند، شوخی ندارد و با مشت محکم نیروهای امنیتی مواجه خواهد شد.