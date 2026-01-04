پخش زنده
نماینده ولیفقیه در گیلان گفت : اجرای طرح زوج و فرد خودروها میتواند در حل معضل ترافیک رشت مؤثر باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، نماینده ولی فقیه در گیلان امروز در دیدار صمیمی با جمعی از رانندگان تاکسی شهر رشت که با حضور فرماندار و شهردار این شهر برگزار شد، با تأکید بر لزوم اتخاذ راهکارهای عملی برای کاهش ترافیک شهری گفت: اجرای طرح زوج و فرد خودروها میتواند در حل معضل ترافیک رشت مؤثر باشد و این موضوع نیازمند همافزایی همه مسئولان استانی است.
وی گفت: رانندگان تاکسی در همه شرایط و بهطور مستمر با اقشار مختلف جامعه سروکار دارند و نقش مهمی در آرامش و نظم شهری ایفا میکنند.
آیت الله رسول فلاحتی با اشاره به مشکلات رانندگان در خیابانهای شهر رشت افزود: بسیاری از این مشکلات از جمله نبود تابلوهای مناسب، کمبود ایستگاهها و ناهماهنگیهای ترافیکی قابل حل است و شهردار، فرماندار و پلیس راهور برای رفع این مسائل تلاش میکنند.
امام جمعه رشت با اشاره به احداث پلهای جدید در سطح شهر تصریح کرد: با وجود اجرای این پروژهها، همچنان مشکلات ترافیکی پابرجاست و تجربه نشان داده است که تعریض خیابانها یا ساخت پلها بهتنهایی نمیتواند گره ترافیک را بهطور اساسی باز کند؛ حتی در برخی موارد، اطراف پلهای هوایی با افزایش ترافیک مواجه هستیم.
آیتالله فلاحتی با بیان اینکه اجرای طرح زوج و فرد خودروها در بسیاری از کلانشهرها نتایج مثبتی به همراه داشته است، گفت: برای حل معضل ترافیک رشت نیز باید همه مسئولان استانی پای کار بیایند و این طرح را بهصورت جدی بررسی و اجرا کنند.
نماینده ولیفقیه در گیلان همچنین بر ضرورت حمایت از رانندگان تاکسی تأکید کرد و گفت: پرداخت تسهیلات زودبازده با ضمانت سند خودرو، نوسازی ناوگان، توجه به بیمه و سلامت جسم رانندگان و حمایت جدی متولیان تاکسیرانی از مطالبات ضروری این قشر است.