رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران: تا زمانی که زیرساخت‌های اساسی کشور اصلاح نشود، مشکلات اقتصادی ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ صمد حسن‌زاده افزود: کشور ما به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های چند ‌ساله با مشکلات بزرگی در دولت، بخش خصوصی و در حوزه حاکمیت مواجه است .

وی افزود: این محدودیت‌ها فشارهای مضاعفی بر کشور، سازمان‌ها، نهادها و به‌ویژه بخش خصوصی وارد کرده است.

رئیس اتاق ایران با اشاره به مشکلات نظام بانکی افزود: امروز ۸۰ تا ۹۰ درصد منابع بانکی در اختیار بنگاه‌هایی قرار دارد که ارتباط خاص با دولت دارند، در حالی که بنگاه‌های کوچک و متوسط با مشکلات جدی مواجه‌اند.

وی ادامه داد: بسیاری از این مسائل در جلسه های شورای گفت‌وگو، کمیته بهبود محیط کسب‌وکار و با حضور وزرا و نمایندگان مجلس به‌ شکل کارشناسی مطرح می‌شود، اما نیازمند همفکری عمومی و تغییر نگرش جدی در سطح حاکمیت هستیم.

رییس اتاق ایران گفت: سال‌هاست در موضوع کارت‌های بازرگانی و دریافت اطلاعات بدهکاران ارزی یا سوءاستفاده‌کنندگان از کارت‌های یک‌بارمصرف، هیچ آماری از سوی بانک مرکزی در اختیار اتاق‌ها قرار نمی‌گیرد