به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان اعلام کرد که مرحله آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ از امروز همزمان با سراسر کشور آغاز شده است.

این مرحله در بخش‌هایی از شهر قیدار و روستا‌های منتخب شهرستان خدابنده اجرا می‌شود.

مهم‌ترین تغییر در سرشماری ۱۴۰۵، تغییر رویکرد آن است؛ به‌طوری که دیگر تنها بر جمع‌آوری میدانی (مانند سال ۱۳۹۵) متکی نیست، بلکه بر مبنای ترکیبی از داده‌های میدانی و اطلاعات ثبتی‌مبنا اجرا خواهد شد. سرشماری هر ده سال یکبار با هدف دستیابی به آمار دقیق جمعیتی و مسکنی انجام می‌گیرد.