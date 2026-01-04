استاندار اصفهان: اتاق بازرگانی اصفهان روح اقتصادی استان اصفهان و بازوی فکری و اجرایی دولت است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان گفت: اتاق بازرگانی اصفهان با وجود شرایط سخت اقتصادی و فشار‌های ناشی از تحریم‌ها، توانست نقشه راه اقتصادی استان را طراحی و نمونه‌های جدیدی از دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای را با همراهی بخش خصوصی و مدیران دولتی اجرا کند.

مهدی جمالی‌نژاد با تأکید بر لزوم تحول در حکمرانی اقتصادی افزود: برای موفقیت در این مسیر، باید جسارت تصمیم‌گیری وجود داشته باشد، بخش خصوصی زمانی می‌تواند نقش واقعی خود را ایفا کند که دولت از اقتصاد خارج شود، اما متأسفانه این موضوع سال‌ها محقق نشده است.

وی با اشاره به تجربیات گذشته در حوزه مدیریت شهری و واگذاری اختیارگفت: در گذشته نیز تلاش‌هایی برای واگذاری امور از دولت به نهاد‌های محلی در دستور کار قرار گرفت، اما به نتیجه نرسید.

جمالی‌نژاد کلیدواژه‌های موفقیت اصلاحات اقتصادی را اصلاح در واگذاری دارایی‌های حاکمیتی، تدوین قانون جامع مشارکت عمومی–خصوصی، مقررات‌زدایی هدفمند، برپایی مناطق ویژه اقتصادی با نمونه‌های کاملاً خصوصی، اصلاح نظام قیمت‌گذاری و یارانه‌ها و تقویت نهاد‌های نظارتی مستقل به جای مداخله اجرایی دانست.

استاندار اصفهان نقش اتاق بازرگانی را در فرآیند خصوصی‌سازی بسیار مهم دانست وافزود: اتاق بازرگانی باید در واگذاری‌های دولت نقش طراح، مشاور، لابی‌گر و اصلاح‌گر را ایفا کند، در کارگروه‌های تخصصی اصلاح مقررات حضور فعال داشته باشد و به‌عنوان تسهیل‌گر مالی و تضمین‌کننده بخش خصوصی عمل کند.

وی گفت: در مناطق ویژه اقتصادی نیز بخش خصوصی باید مدیریت و سرمایه‌گذاری را بر عهده داشته باشد و دولت نقش سیاست‌گذار و حل اختلاف را ایفا کند.

جمالی‌نژاد سه مطالبه اقتصادی را مطرح کرد و افزود: انتظار داریم مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان بازخورد مشخص و اجرایی داشته باشد.

وی گفت: همچنین در رسیدگی به مشکلات محیط‌زیستی، تولیدی و منابع آب استان، به مناطق کمتر برخوردار استان توجه ویژه شود.

جمالی نژاد افزود: اتاق بازرگانی اصفهان آمادگی کامل دارد با همکاری اتاق ایران، مراکز تجاری را برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی برقرار کند.