استاندار زنجان با تأکید بر نقش محوری پلیس در مدیریت امنیت عمومی گفت: هرچند مسئولیت اصلی امنیت بر عهده نیروی انتظامی است، اما همه دستگاهها باید برای ایجاد احساس امنیت پایدار در جامعه نقشآفرینی کنند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ صادقی در جلسه شورای اجتماعی استان با اشاره به جایگاه پلیس در تأمین نظم و امنیت گفت: انجام صحیح مأموریتها و وظایف پلیس باید بهگونهای باشد که آثار آن در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی جامعه بهصورت ملموس دیده شود.
وی با بیان اینکه میانگین سرمایه اجتماعی پلیس در استان زنجان بالاتر از متوسط کشوری است، افزود: با وجود این وضعیت مطلوب، لازم است در حوزه امنیت اجتماعی با تمرکز، برنامهریزی و جدیت بیشتری عمل کنیم، چرا که امنیت اجتماعی موضوعی چندوجهی است و بدون همکاری همه دستگاهها محقق نخواهد شد.
استاندار زنجان با اشاره به وجود هشت اولویت فرهنگی در استان ادامه داد: ضروری است اولویتهای مهمتر بهصورت دقیق بررسی و اجرایی شود و میزان اثربخشی مصوبات، درصد تحقق و همچنین موانع اجرای مصوبات شوراهای فرهنگی بهطور جدی مورد ارزیابی قرار گیرد.
صادقی با تأکید بر پرهیز از موازیکاری در حوزه فرهنگ گفت: تقسیم کار روشن، همافزایی دستگاهها و حرکت بر اساس اولویتها، لازمه موفقیت برنامههای فرهنگی و اجتماعی استان است.
وی همچنین به نتایج همایش ملی سرمایههای اجتماعی ایرانیان برگزارشده توسط وزارت کشور اشاره کرد و افزود: بر اساس این پژوهشها، رشد سرمایه اجتماعی در استان زنجان در سطح متوسط رو به پایین ارزیابی شده که لازم است با مشارکت اندیشمندان و متخصصان، این موضوع بهصورت کارشناسی بررسی و برای بهبود آن راهکارهای عملی ارائه شود.
استاندار زنجان اعتماد متقابل میان افراد جامعه را یکی از مهمترین مؤلفههای سرمایه اجتماعی دانست و افزود: فعالیتهای فرهنگی باید بهصورت مستمر، پژوهشمحور و هدفمند دنبال شود تا در نهایت شاهد تقویت سرمایه اجتماعی و تحقق امنیت پایدار در جامعه باشیم.