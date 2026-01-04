امروز: -
شور و حال خرید در بازار تجریش پایتخت

در بازار تجریش، یکی از محبوب‌ترین مکان‌های خرید ، همزمان با اعیاد ماه رجب شور و حال فراوانی دارد.
عکاس :علیرضا اسماعیلی
تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ - ۱۹:۳۴
