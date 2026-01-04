به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان،با اعلام کادر فنی نگار حسینی در کسوت مربی و رویا زندی به عنوان ورزشکار به دومین مرحله اردوی انتخابی تیم ملی کاراته بزرگسالان بانوان کشور فراخوانده شده‌اند.

همچنین «سهیلا چراغی» دیگر مربی کردستانی نیز که از سوی فدراسیون به عضویت کمیته فنی درآمده است، در این رقابت‌ها حضور پیدا کرد.

دومین مرحله اردوی انتخابی ملی پوشان تیم کاراته بانوان کشور در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار شد