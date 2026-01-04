پخش زنده
کارشناس هواشناسی استان ایلام گفت: با خروج هسته سرد، وضعیت جوی ایلام تا پایان هفته پایدار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ ساسان رستمی اظهار کرد: براساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، استان ایلام تا پایان هفته جاری، جو پایدار میشود و بارندگی در این مدت پیشبینی نمیشود.
وی اضافه کرد: امروز، نسبت به روز گذشته کاهش نسبی دما رخ داده است و امشب در نواحی سردسیر استان شرایط یخبندان حاکم خواهد شد؛ دمای هوا در این مناطق حدود ۲ تا ۴ درجه زیر صفر پیشبینی میشود.
رستمی افزود: از فردا تا روز سهشنبه، افزایش دما بهویژه در نیمه شمالی استان بین ۳ تا ۶ درجه رخ خواهد داد و به تدریج توده هوای سرد از سطح استان خارج میشود.
به گفته وی؛ تا پایان هفته جاری هیچ پدیده جوی دیگری برای استان ایلام پیشبینی نشده و وضعیت، پایدار است.