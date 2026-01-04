پخش زنده
اثر نمایشی هنرمند استان چهارمحال و بختیاری به جشنواره بینالمللی تئاتر فجر راه یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: نمایش صحنهای «گُر» به نویسندگی و کارگردانی داریوش خدادادی به این جشنواره راه یافت.
شهرام فرجی افزود: این نمایش با الهام از فرهنگ و آداب و رسوم بومی، داستان دو پسر عمو با نامهای بردین و آرمین را روایت میکرد که مسئول کوچاندن گله از سردسیر به گرمسیر هستند و هر کدام با انگیزهای متفاوت در این راه قدم بر میدارند.