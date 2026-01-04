برخی کابران فضای مجازی فارس به حضور پرشمار جوانان و نوجوانان در مراسم عبادی اعتکاف پرداختند و نوشتند : جامعه ایرانی برخلاف روایت‌های تحمیلی در جست‌ و جوی معنویت و پایبند به ارزش‌ها است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، برخی کابران فضای مجازی استان به حضور پرشمار جوانان و نوجوانان در مراسم عبادی اعتکاف پرداختند؛ فعالان شبکه‌های اجتماعی می‌گویند این حضور دارای پیامی روشن به دشمنان مردم ایران است: آن هم جامعه ایرانی برخلاف روایت‌های تحمیلی، در جست‌ و جوی معنویت و پایبند به ارزش‌ها است.