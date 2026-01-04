به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رسول حیات غیبی بلداجی، هنرجوی رشته مکانیک خودرو هنرستان دکتر جهانی بهارستان ناحیه ۳ اصفهان با ارائه طرح نوآورانه «LIRA» موفق به کسب نشان طلای مسابقات جهانی نوآوری دبی شد.

این رویداد علمی و فناورانه با حمایت نهاد‌های علمی امارات متحده عربی و تحت نظارت انجمن جهانی اختراعات و مالکیت فکری (WIIPA)، ۱۲ و ۱۳ دسامبر ۲۰۲۵ در محل تاریخی کشتی «کوئین الیزابت ۲» (QE ۲) در شهر دبی برگزار شد.

این رویداد میزبان مخترعان، پژوهشگران و فعالان حوزه نوآوری از بیش از ۳۰ کشور جهان بود