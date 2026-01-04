پخش زنده
مراسم بزرگداشت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه در مسجدسلیمان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، این مراسم با حضور جمعی از مسئولان، خانوادههای معظم شاهد، ایثارگران و قشرهای مختلف مردمذ در سالن ورزشی شهید بهنام محمدی شهرستان مسجدسلیمان برگزار شد.
در این مراسم سردار سرتیپ دوم پاسدار مسعود فلاحی، جانشین سپاه حضرت ولی عصر خوزستان در سخنانی با گرامیداشت یاد و خاطره سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه بر ضرورت معرفی هر چه بیشتر مکتب شهید سلیمانی تاکید کرد.
شرکتکنندگان در این مراسم با ادای احترام و تجدید پیمان با آرمانهای بلند شهید سلیمانی، بر تداوم راه آن شهید والامقام و استمرار روحیه مقاومت و ایستادگی در برابر استکبار تأکید کردند.