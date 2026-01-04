به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ رئیس اورژانس و فوریت‌های پزشکی اصفهان گفت:در پی درخواست یکی از شهروندان با سامانه ۱۱۵ مبنی ایست قلبی -تنفسی بانوی ۲۰ ساله در محدوده خیابان رباط اول اصفهان، امدادگران بانو به محل حادثه اعزام شدند.

علیرضا زمانپور افزود: این بیمار باتلاش امداد گران در نهایت با نبض و شرایط پایدار به مرکز درمانی تحویل داده شد.

وی گفت: پایگاه اورژانس بانوان اصفهان از مهرماه ۱۴۰۴ آغاز بکار کرد و در این ماموریت اولین احیای موفق را در کارنامه‌اش ثبت کرد.

زمانی افزود: اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان با برخورداری از ۱۶۸ پایگاه امدادی شامل ۸۹ پایگاه شهری، ۷۸ پایگاه جاده‌ای و یک پایگاه امداد هوایی، همچنین ۳ دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۲۰ دستگاه موتورلانس و یک مرکز فرماندهی عملیات، توانسته است پوشش گسترده‌ای برای امدادرسانی به مردم فراهم کند.