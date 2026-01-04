به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ به دنبال بارش‌های اخیر برف در منطقه، بسیاری از راه‌های اصلی و فرعی مهاباد به علت کولاک بسته شده بود، که پس از چند روز با تلاش شبانه روزی راهداران، تمام محور‌های اصلی، بازگشایی شد و برفروبی راه‌های روستایی هم امروز تمام می‌شود.

رحمت نویدی نیا، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان مهاباد گفت:

بارش مداوم برف و کولاک شدید، بسیاری از محور‌های اصلی و روستایی مهاباد را مسدود کرده بود، اما با تلاش راهداران این مسیرها، برف روبی و بازگشایی شدند.

مسئولان مهاباد هم با حضور در محور مهاباد- بوکان که دیروز بازگشایی شد، از تلاش‌های راهداران قدردانی کردند.