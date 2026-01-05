مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، از آغاز شناسایی واحد‌های مسکونی قابل معاوضه در قالب «طرح مسکن استیجاری عمومی» با هدف حمایت از زوج‌های جوان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛سعید شاهین‌فر گفت: اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان در راستای اجرای ماده (۶) بسته مدیریت بازار اجاره و در راستای تحقق تکالیف قانونی بند (۱) ماده (۲) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، اجرای طرح مسکن استیجاری عمومی را در دستور کار قرار داده است.

وی با اشاره به دستورالعمل طرح مسکن استیجاری عمومی افزود: هدف اصلی این طرح، حمایت از زوج‌های جوان می‌باشد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، ادامه داد: این اداره کل در نظر دارد از طریق روش معاوضه املاک، نسبت به خرید واحد‌های مسکونی آماده و تکمیل‌شده توسط بخش غیردولتی و دولتی اقدام نماید و این واحد‌های مسکونی را به زوج‌های جوان (واجد شرایط) به صورت ۵ ساله اجاره نماید.

شاهین‌فر تاکید کرد: این طرح در چارچوب حمایت از تولید و عرضه مسکن و با رویکرد بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی اجرا می‌شود و مالکان حقیقی و حقوقی که دارای واحد‌های مسکونی تکمیل‌شده و آماده عرضه هستند و تمایل به مشارکت دارند، می‌توانند در این فراخوان شرکت کنند.

وی در خصوص شرایط واحد‌های مشمول این فراخوان، گفت: میانگین مساحت خالص واحد‌های مسکونی نباید بیشتر از ۱۱۰ مترمربع باشد و حداقل تعداد واحد‌های قابل معاوضه متعلق به هر شخص حقیقی یا حقوقی، ۱۰ واحد مسکونی می‌باشد

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، گفت: سن بنای واحد‌های مسکونی از زمان صدور پایان‌کار نباید بیش از ۱۰ سال باشد، همچنین پروژه‌هایی که به تشخیص اداره‌کل دارای حداقل ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی بوده و سازنده امکان تکمیل آنها را داشته باشد نیز مشمول معاوضه خواهند بود و واحد‌های واقع در محلات هدف طرح بازآفرینی شهری، پهنه‌های فرسوده شهری و واحد‌های با متراژ کمتر در اولویت معاوضه قرار دارند.

شاهین‌فر، از تمام اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی (بخش خصوصی، سازمان‌ها و موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری ها) و بخش دولتی (دستگاه‌های اجرایی، بانکها، موسسات مالی و اعتباری) خواست برای دریافت اطلاعات تکمیلی و ارائه درخواست، به معاونت مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان واقع در خیابان خرمشهر، ساختمان شماره دو مراجعه کنند.