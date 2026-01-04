پخش زنده
امروز: -
استاندار کرمان با بیان اینکه، برای پرداخت مطالبات (بدهیها، تامین اجتماعی، مالیات) پیمانکاران از همه ظرفیتها باید استفاده کنیم، تصریح کرد: لازم است از ظرفیت مولدسازی برای تقویت پروژههای عمرانی استان استفاده کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، استاندار کرمان با بیان اینکه، برای پرداخت مطالبات (بدهیها، تامین اجتماعی، مالیات) پیمانکاران از همه ظرفیتها باید استفاده کنیم، تصریح کرد: لازم است از ظرفیت مولدسازی برای تقویت پروژههای عمرانی استان استفاده کرد.
دکتر محمدعلی طالبی عصر یکشنبه ۱۴ دی ماه در نشستی با انجمن پیمانکاران استان کرمان گفت: پیمانکاران تاریخچه توسعه و آبادانی کرمان و در خط مقدم این استان پهناور با موضوعات مختلف هستند
وی در ادامه افزود: میتوان از ظرفیت شورای فنی استان برای رفع مشکلات پیمانکاران کمک گرفت.
استاندار کرمان گفت: لازم است منابع را بروی پروژههایی با پیشرفت بالا، متمرکز کنیم، باید پیمانکاران بومی توانمند را برای اجرای پروژههای کشوری مورد حمایت قرار دهیم