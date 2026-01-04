پخش زنده
اردوی تمرینی و انتخابی تیم تپانچه نوجوانان و جوانان از ۱۵ دی در تهران آغاز می شود و تا ۱۱ بهمن ادامه دارد.
با دعوت علی کلاتی، سرمربی تیم تپانچه نوجوانان و جوانان کشورمان ۱۰ تیرانداز به این اردو دعوت شدند.
دختران جوانان:
دنیا ارشدنیا از آذربایجان غربی، فاطمه سادات حسینی از قم، فائزه فرهمند از لرستان و مبینا جعفرلو از تهران
پسران جوانان:
امیرحسین گوهری از تهران، داوود افشاری از خوزستان، امیر مهدی کرمی از چهارمحال و بختیاری و پارسا قربانی از تهران
دختران نوجوانان:
ریحانه غلام حسینی از مرکزی
پسران نوجوانان:
شادمان شریفی از کردستان