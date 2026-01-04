اردوی تمرینی و انتخابی تیم تپانچه نوجوانان و جوانان از ۱۵ دی در تهران آغاز می شود و تا ۱۱ بهمن ادامه دارد.

دعوت از ۱۰ تیرانداز به اردوی تیم تپانچه نوجوانان و جوانان

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی تمرینی و انتخابی تیم تپانچه نوجوانان و جوانان از ۱۵ دی در تهران آغاز می شود و تا ۱۱ بهمن ادامه دارد.

با دعوت علی کلاتی، سرمربی تیم تپانچه نوجوانان و جوانان کشورمان ۱۰ تیرانداز به این اردو دعوت شدند.

دختران جوانان:

دنیا ارشدنیا از آذربایجان غربی، فاطمه سادات حسینی از قم، فائزه فرهمند از لرستان و مبینا جعفرلو از تهران

پسران جوانان:

امیرحسین گوهری از تهران، داوود افشاری از خوزستان، امیر مهدی کرمی از چهارمحال و بختیاری و پارسا قربانی از تهران

دختران نوجوانان:

ریحانه غلام حسینی از مرکزی

پسران نوجوانان:

شادمان شریفی از کردستان