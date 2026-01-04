پخش زنده
رویداد ملی سدرا با بیش از ۸۰ شرکت کننده از سراسر استان سیستان و بلوچستان با حضور معاون علمی پژوهشی و فناوری بسیج کشور در فرمانداری زهک برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، جانشین سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور با تأکید بر نقش بسیج علمی در حمایت از طرحهای نوآورانه در مناطق کمتر برخوردار، گفت: موفقیت جوانان سیستان در رویداد سِدرا نشاندهنده ظرفیت بالای جوانان انقلابی و متعهد این منطقه است.
یاسین کیخا افزود: در اختتامیه این رویداد ۱۰ حمایت مالی شامل پنج میلیارد ریال کمک بلاعوض و ۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به برگزیدگان تعلق گرفت.