به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، جانشین سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور با تأکید بر نقش بسیج علمی در حمایت از طرح‌های نوآورانه در مناطق کمتر برخوردار، گفت: موفقیت جوانان سیستان در رویداد سِدرا نشان‌دهنده ظرفیت بالای جوانان انقلابی و متعهد این منطقه است.

یاسین کیخا افزود: در اختتامیه این رویداد ۱۰ حمایت مالی شامل پنج میلیارد ریال کمک بلاعوض و ۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به برگزیدگان تعلق گرفت.