به گزارش خبرگزای صدا وسیما، متن پیام علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش به مناسبت سالروز صدور فرمان حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر تشکیل گزینش به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

۱۵دی‌ماه، سالروز صدور فرمان حکیمانه حضرت امام خمینی(ره) برای تشکیل نظام گزینش است؛ فرمانی که با هدف صیانت از هویت ارزشی نظام جمهوری اسلامی صادر و بر اصل تعهد، ایمان و پایبندی عملی به اسلام و انقلاب، استوار و شرط اصلی و اساسی تصدی مسئولیت‌ها در نظام اسلامی شد.

به تعبیرمقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) گزینش جایگاهی راهبردی در نظام اداری داشته و نقطه آغاز سلامت یا انحراف دستگاه‌هاست و از این روی بر انتخاب نیروهای مؤمن، متعهد، انقلابی، اخلاق مدار، معتقد، کارآمد و قانون‌مدار تأکید فرموده وگزینش صحیح را، عامل مهمی در پیشگیری از نفوذ، فساد و سستی در انجام مأموریت‌های خطیر حاکمیتی معرفی می نمایند.

گزینش در نهاد خطیرآموزش و پرورش، اهمیتی دوچندان دارد؛ چرا که این امر، دروازه ورود منابع انسانی به ساحت مقدس معلمی و نظام تعلیم و تربیت و مبنای شکل‌گیری هویت حرفه‌ای افرادی است که عهده‌دار رسالت مهم تربیت علمی، اخلاقی و هویتی نسل آینده کشور خواهند بود؛ از این رو، گزینش، صرفاً ناظر به یک مقطع استخدامی نبوده، بلکه فرآیندی پیوسته در مسیر تربیت و تأمین سرمایه انسانی متعهد برای نظام تعلیم و تربیت به شمار می‌رود.

بر همین اساس، تقویت رویکرد صیانتی گزینش از مرحله شناسایی داوطلبان حرفه معلمی تا ورود رسمی آنان به عرصه تعلیم و تربیت و استمرار نقش آنان در این مسیر، ضرورتی انکارناپذیر است؛ رویکردی که متضمن حضور افرادی با شایستگی ها و صلاحیت‌های حرفه ای، اخلاقی، تربیتی و انقلابی متناسب با شأن و جایگاه خطیرمعلمی باشند.

از این منظر، اصلاح فرآیندهای گزینش، افزایش دقت در بررسی صلاحیت ‌ها باید با نظر خبرگان این حوزه، رعایت جانب عدالت، پرهیز از هرگونه تبعیض و صیانت از حقوق داوطلبان باشد و امید آن دارم که گزینشگران پرتلاش و خدوم این دستگاه مهم با تقوا، بصیرت، سعه‌صدر، رعایت امانت‌ و با دقت حرفه‌ای و التزام کامل به قوانین موجود، این مأموریت خطیر را به انجام رسانده و پاسدار شأن رفیع معلمی و آینده علمی و تربیتی کشور باشند.

فرصت را مغتنم شمرده و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل(ره) و آرزوی طول عمر بابرکت برای مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، سالروز صدور فرمان حضرت امام (ره) مبنی بر تشکیل گزینش را به تمامی همکاران خود در این عرصه مهم، «تبریک و تهنیت» می گویم و از تلاش‌های صادقانه و خالصانه آنان در بهبود فرآیندها و اعتلا و ارتقای نظام گزینش آموزش و پرورش، صمیمانه تشکر و قدردانی نموده و از پیشگاه خداوند سبحان توفیق روزافزون آنان در ارائه خدمات ماندگار به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را مسألت می‌نمایم.

علیرضا کاظمی

وزیر آموزش و پرورش