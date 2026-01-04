اصناف و بازاریان یزد با صدور بیانیه‌ای، در لبیک به منویات رهبر معظم انقلاب، صف خود را از اغتشاشگران جدا و بر ثبات اقتصادی و امنیت کشور تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در بیانیه بازاریان یزدی آمده؛ ما کسبه، بازاریان، و فعالان اقتصادی شهر یزد، شهر قنات و قنوت و قناعت، ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولی‌امر مسلمین، سخنان حکیمانه و روشنگرانه ایشان در تاریخ ۱۳ دی ۱۴۰۴ را فصل‌الخطاب دانسته و اعلام می‌داریم:

🔹صف ما از اغتشاشگران جداست:

همان‌طور که رهبر عزیزمان فرمودند، اعتراض به نابسامانی‌های ارزی و مشکلات معیشتی، حق مسلم بازاری است و ما خواهان ثبات اقتصادی و رفع موانع کسب‌وکار هستیم؛ اما با صدای رسا اعلام می‌کنیم که حساب (مطالبه‌گری صنفی) از اغتشاش و آشوب جداست. ما اجازه نخواهیم داد عده‌ای مزدور و فریب‌خورده، پشت سر دغدغه‌های به حق بازاریان پنهان شوند و شعار‌های ضد دین و ضدامنیت سر دهند.

🔸از نقشه دشمن آگاهیم:

ما آگاهیم که نوسانات غیرطبیعی ارز و تلاش برای فلج کردن اقتصاد، نقشه دشمن برای ناامید کردن مردم است. بازاریان یزد با درک این شرایط، ضمن درخواست برای علاج فوری این درد، در زمین دشمن بازی نخواهند کرد و با صبر و بصیرت، توطئه بدخواهان را خنثی می‌کنند.

🔹اعلام برائت از ضدانقلاب: کسانی که به بهانه مشکلات اقتصادی، امنیت کشور را نشانه رفتند و دست به تخریب اموال عمومی می‌زنند، دلسوز ملت نیستند. بازار یزد همواره پشتیبان اسلام و انقلاب بوده و هرگونه حرکت ساختارشکنانه و هم رسایی با رسانه‌های معاند را شدیداً محکوم می‌کند.

🔸ایستادگی تا پای جان:

ما با تاسی به مکتب حاج‌قاسم سلیمانی، باایمان، اخلاص و عمل در میدان حضور خواهیم داشت نه تحریم‌های دشمن و نه کارشکنی‌های نفوذی‌ها، نمی‌تواند پیوند عمیق بازار و ولایت را سست کند. ما با اتکال به قدرت الهی و همراهی مسئولین دلسوز، از این گردنه سخت عبور خواهیم کرد و دشمن را به‌زانو در خواهیم آورد.