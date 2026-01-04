به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، در این هفته از زمستان، خبری از بارش برف و باران نیست و از دوشنبه تا پایان هفته جاری، جوّی نسبتاً آرام و پایدار در بیشتر نقاط استان حاکم خواهد بود.

ناپایداری جوّی در استان کرمان امروز یکشنبه به‌صورت افزایش ابر، بارش پراکنده باران، در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش پراکنده برف و وزش باد در برخی از مناطق شمال، غرب و جنوب استان بوده است.

همچنین امروز در نواحی شرقی خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

براین اساس احتمال خسارت به محصولات کشاورزی به ویژه در نیمه جنوبی استان محتمل است.

در ۲۴ ساعت منتهی به روز یکشنبه سردترین ایستگاه هواشناسی در استان کرمان لاله‌زار با دمای ۵.۴- و گرم‌ترین ایستگاه منوجان با دمای ۲۲.۴ بوده است.

حداقل دمای هوای شهر کرمان ۲.۲ و حداکثر دما ۱۶.۸ سانتیگراد اعلام شده است.