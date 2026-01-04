به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ شرکت گاز استان از مشترکان خواسته برای جلوگیری از افت فشار و بهره مندی دیگر هموطنان در مناطق سردسیر، مصرف را مدیریت کنند.

با کاهش محسوس دمای هوا از دیروز، مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع کوچک به ۶۲۱ میلیون متر مکعب رسید.

با رعایت الگوی مصرف، روزانه تا ۲۰۰ میلیون متر مکعب صرفه جویی می‌شود.

تنظیم دمای محیط روی ۲۰ درجه، پوشاندن دریچه وکانال کولرها، پوشیدن لباس گرم، عایق کاری درز‌های پنجره‌ها و نصب پرده ضخیم از ساده‌ترین راه‌های کاهش مصرف گاز است.