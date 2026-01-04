پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان از فعال شدن ۳۰ پایگاه ثابت و ۴ پایگاه موقت زمستانی در سطح استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، هادی سلیمی از آمادهباش کامل این جمعیت در طرح زمستانی خبر داد و گفت: همزمان با آغاز فصل سرما، تمامی ظرفیتهای امدادی، عملیاتی و پشتیبانی هلال احمر گیلان برای پاسخگویی سریع به حوادث احتمالی به کار گرفته شده است.
وی با بیان اینکه این پایگاهها برای امدادرسانی سریع به حوادث احتمالی آماده هستند افزود: در طرح زمستانی امسال، ۳۰ پایگاه ثابت و ۴ پایگاه موقت فصلی زمستانه در سطح استان فعال هستند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان با بیان اینکه روزانه ۱۵۰ نیروی عملیاتی بهصورت مستمر در حال خدمت رسانی هستند گفت: ۳۶ نیروی کشیک اضطراری هم برای شرایط خاص و بحرانی پیشبینی شده است.
هادی سلیمی با اشاره به توان لجستیکی این طرح بیان کرد: ۳۲ دستگاه آمبولانس، ۱۶ خودروی ست نجات، ۲۲ دستگاه کمکدار، ۲ دستگاه آرگو (آبی–خاکی)، یک خودروی تجسس، ۲ قلاده سگ زنده یاب و یک فروند بالگرد در حالت آمادهباش کامل قرار دارند.
وی گفت: در حال حاضر ۱۸ مرکز پاسخگویی اضطراری شعب در سطح استان فعال بوده و در مجموع هزار و ۸۸۶ نیروی امدادی، پلیس و خدمات رسان در قالب طرح زمستانی برای تأمین ایمنی و امدادرسانی به شهروندان و مسافران مشارکت دارند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان با تأکید بر اهمیت آمادگی پیشگیرانه در فصل زمستان از شهروندان و مسافران خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، در صورت بروز هرگونه حادثه، با شماره ۱۱۲ ندای امداد هلال احمر تماس بگیرند تا در کوتاهترین زمان ممکن خدمات امدادی دریافت کنند.