اصناف، کسبه و بازاریان چهارمحال و بختیاری با محکوم کردن اغتشاشات اعتراض خود را نسبت به گرانی‌ها اعلام کردند و انتظار رسیدگی دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، در این بیانیه آمده است: ما اصناف، کسبه و بازاریان استان با محکوم کردن ناآرامی‌های اخیر با بیانی شفاف و صریح انتقاد خود را نسبت به بی‌ثباتی بازار (قیمت ارز، طلا، کالا‌های اساسی و…) که منجر به کاهش درآمد اصناف و کوچک شدن سفره مردم شده است اعلام و به جد خواستار اصلاح تصمیمات اساسی در حوزه اقتصادی توسط دولتمردان می‌باشیم که این مطالبات را در سفر اخیر ریاست محترم جمهور به استان به صورت حضوری و مکتوب مطرح کردیم.

انتظار داریم مسئولین محترم قوای سه‌گانه این مطالبات به حق را شنیده و با تصمیمات مناسب و به هنگام آرامش را به بازار و سفره مردم بازگردانند. این مطالبه ریشه در خواسته‌های واقعی مردم داشته و صرفاً داداخواهی از منتخبین ملت غیور ایران اسلامی است و هیچ نسبتی با بیگانگان، پروژه‌سازان خارجی و جریان‌های معاند ندارد.

دشمنان ملت بدانند که خیال بهره برداری از صدای مطالبه‌گری اصناف توهمی شکست خورده است.

در ادامه بیانیه آمده است:اصناف و بازاریان نقش عمده‌ای در تحقق حماسه اقتصادی دارند

اصناف استان همانگونه که در بزنگاه‌های تاریخی پای آرمان‌های وطن خویش ایستادگی کرده‌اند، امروز نیز در برابر هر گونه موج سواری و مداخله دشمن خواهند ایستاد.

گلایه‌مندیم، نقد صریح داریم، اما در چارچوب قانون مطالبه‌گر هستیم، در عین حال حامی ایران عزیز و همه خدمتگذاران خواهیم بود.