برگزاری یادواره شهدای ورزشکار در آذرشهر
همزمان با میلاد امام علی (ع) و سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی یادواره شهدای ورزشکار در سالن ورزشی باستانی علی بن ابی طالب آذرشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،فرمانده سپاه ناحیه آذرشهر در یادواره شهدای ورزشکار مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی را الگوی کامل برای غلبه بر توطئههای دشمنان عنوان کرد و گفت:سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از مجاهدان مخلص فی سبیل الله بود و ترویج و تبیین مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی برای نسل جدید ضروری است.
فرمانده سپاه آذرشهر با تاکید بر اینکه دشمنان با تفرقه در تلاش هستند تا اتحاد مقدس میان مردم ایران را از بین ببرند گفت:مردم ولایتمدار و انقلابی ایران اسلامی با بصیرت مثال زدنی خود اجازه جولان به دشمنان را در کشور نخواهد داد.