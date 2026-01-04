به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از باشگاه پرسپولیس، فرشاد احمدزاده دیگر در جمع سرخپوشان ایران حضور نخواهد داشت و دو طرف با اقاله قرارداد به همکاری خود پایان دادند.

فرشاد احمدزاده در حالی از پرسپولیس جدا شد که هر دو تجربه قهرمانی خود در لیگ برتر فوتبال را با سرخپوشان ایران به دست آورد. او با پیراهن پرسپولیس فاتح سوپرجام فوتبال ایران نیز شد.

احمدزاده نخستین بار در تابستان ۱۳۹۱ به عنوان بازیکن رده سنی امید به پرسپولیس پیوسته بود. وی در ادامه برای پشت سر گذاشتن دوران خدمت مقدس سربازی از جمع سرخپوشان ایران جدا شد و بعد از دو فصل دوری، برای ادامه قرارداد در تابستان ۱۳۹۴ به پرسپولیس بازگشت تا تحت هدایت برانکو ایوانکوویچ دوران طلایی فوتبال خود را پشت سر گذاشته و بخشی از تاریخ فوتبالی پرسپولیس باشد که با رهبری برانکو رقم خورد.

او پس از سه فصل متوالی حضور، لژیونر شد، اما یک سال بعد بار دیگر در جمع پرسپولیسی‌ها حضور پیدا کرد ولی این بار حضورش تنها برای یک نیم فصل بود.

احمدزاده در نهایت در تابستان ۱۴۰۳ برای چهارمین بار به پرسپولیس آمد و اکنون پس از یک فصل و نیم حضور، برای ادامه مسیر حرفه‌ای خود از جمع سرخپوشان جدا می‌شود.

برای فرشاد احمدزاده که در تمام این سال‌ها با سختی‌ها و شادی‌های پرسپولیس همراه بوده است به جهت تمام زحماتش و سختکوشی که داشت، تشکر می‌کنیم و برای او در ادامه مسیر حرفه‌ای فوتبالش آرزوی موفقیت و بهروزی داریم.