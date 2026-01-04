به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حاجیه‌خانم فاطمه صفری اسحاقی مادر شهید والامقام حسینعلی اصغری، دار فانی را وداع گفت و پیکر وی در گلزار شهدای هادی‌شهر به خاک سپرده شد.

شهید حسینعلی اصغری از بسیجیان لشکر ۲۵ کربلا بود که در جبهه جنوب حضور فعال داشت و سرانجام سال ۱۳۶۵، در جریان عملیات کربلای چهار و در منطقه شلمچه، بر اثر اصابت ترکش، شهد شیرین شهادت را نوشید.

پیکر پاک این شهید والامقام پس از ۱۵ سال تفحص، در گلزار امامزاده ابراهیم (ع) بابلسر به خاک سپرده شد.

مادر این شهید پس از سال‌ها صبر، ایثار و تحمل فراق فرزند، سرانجام به فرزند شهیدش پیوست و نامش در زمره مادران صبور و اسطوره‌های ایثار و مقاومت ثبت شد.