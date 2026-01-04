پخش زنده
۲۱۹ نفر از زندانیان در زندانهای استان کرمان زیر پوشش دورههای سهگانه سوادآموزی قرار دارند.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان کرمان در نشست تخصصی با مدیرکل آموزش و پرورش و مسئولان معاونت سوادآموزی استان گفت: براساس مواد ۸۸، ۸۹ و ۹۰ آییننامه سازمان زندانها، این سازمان مکلف است زمینههای باسواد شدن افراد زیر ۱۸ سال و همچنین افراد زیر ۶۰ سال بازمانده از تحصیل را با همکاری آموزش و پرورش، سازمان فنیوحرفهای و مراکز علمی و دانشگاهی فراهم کند .
رضا ذوالفعلی نژادادامه داد: در حال حاضر ۱۷.۸ درصد زندانیان در زندانهای استان دارای تحصیلات ابتدایی، ۲.۶ درصد بیسواد، ۳۹.۵ درصد در مقطع راهنمایی (متوسطه اول)، ۷.۲ درصد در مقطع دبیرستان (متوسطه دوم)، ۲۵.۴ درصد دیپلم و حدود هفت درصد بالاتر از دیپلم هستند که از این میزان، ۳.۴ درصد دارای مدرک کارشناسی و بالاتر است.
مدیرکل زندانهای استان کرمان تصریح کرد: در حال حاضر ۱۰۵ نفر در دورههای سوادآموزی، ۲۷ نفر در دوره تحکیم و ۸۷ نفر در دوره انتقال قرار دارند و مجموع افراد زیر پوشش برنامههای سوادآموزی به ۲۱۹ نفر رسیده است که از سهمیه ابلاغی سازمان تا پایان سال، ۳۸ درصد پیشی گرفتهایم.
ذوالفعلی نژاد با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی گفت: ۱۵ مربی نهضت سوادآموزی در زندانهای استان فعالیت میکنند که دو نفر از آنان از فرهنگیان آموزش و پرورش و سایر مربیان از کارکنان زندانها هستند.
مدیرکل زندانهای استان کرمان همچنین درباره فعالیت مدارس زندانهای استان گفت: در سال تحصیلی ۱۴۰۳–۱۴۰۴ تعداد ۳۹۵ نفر و در سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ تاکنون ۲۳۶ نفر در مقاطع متوسطه اول و دوم مشغول به تحصیل هستند؛ همچنین ۲۹ نفر از طریق آموزش از راه دور، ۳۳ نفر در آزمونهای طرح جامع و متفرقه و ۱۴ نفر از زندانیان در مقاطع دانشگاهی در حال تحصیل است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان نیز گفت: آمارها نشان میدهد حدود ۶۷ درصد زندانیان دارای تحصیلات زیر دیپلم هستند و حدود ۴۰ درصد آنان در مقطع متوسطه اول قرار دارند که این موضوع ارتباط مستقیم ترک تحصیل با بروز آسیبهای اجتماعی و جرم را بهخوبی نشان میدهد.
محمدرضا فرحبخش با تأکید بر ضرورت جلوگیری از ترک تحصیل دانشآموزان و تداوم همکاری آموزش و پرورش با ادارهکل زندانهای استان، این تعامل را اقدامی مؤثر در مسیر کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای سرمایه انسانی جامعه دانست.
در این مراسم از مدیر، رؤسا و مسئولان فرهنگی زندانهای منوجان، مرکزی و سیرجان که موفق به کسب رتبههای اول تا سوم در حوزه سوادآموزی شدهاند، قدردانی شد.