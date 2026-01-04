معاون بهره‌برداری شهر فرودگاه امام خمینی و سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با رد قاطعانه شایعات اخیر مبنی بر لغو پروازهای شرکت هواپیمایی امارات به مقصد ایران، تأکید کردند که هیچ‌گونه لغوی در این باره انجام نشده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ در پی انتشار برخی شایعات در فضای مجازی مبنی بر قطع یا لغو پروازهای شرکت هواپیمایی امارات به مقصد جمهوری اسلامی ایران، جواد صالحی، معاون بهره‌برداری شهر فرودگاه امام خمینی این موضوع را به طور کامل تکذیب کرد.

صالحی، هرگونه لغو پروازهای امارات را رد کرد وافزود: «هیچ‌یک از پروازهای شرکت هواپیمایی امارات در مسیر ایران لغو نشده و در حال حاضر نیز تمامی پروازها طبق برنامه در حال انجام است.»

وی با اشاره به برنامه پروازی منظم این شرکت، توضیح داد: شرکت هواپیمایی امارات در مجموع ۱۷ پرواز هفتگی به ایران دارد؛ به‌گونه‌ای که در چهار روز از هفته دو پرواز و در سه روز دیگر، هر روز سه پرواز برقرار است.

در همین راستا، مجید اخوان، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، جزئیات تغییر ساعت موقت یکی از پروازها را تشریح کرد. اخوان تأکید کرد که این تغییر به معنای لغو نیست و صرفاً یک جابه‌جایی زمانی موقت است.

وی در این باره اعلام کرد: «شرکت هواپیمایی امارات درخواست کرده است پرواز ساعت ۴ بامداد خود به مقصد ایران را از تاریخ ۱۰ ژانویه و به مدت ده روز، به ساعت ۹ صبح منتقل کند. این درخواست با بررسی‌های لازم مورد موافقت سازمان هواپیمایی کشوری قرار گرفت.»

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در پایان اطمینان داد که سایر پروازهای هفتگی این شرکت طبق برنامه قبلی انجام می‌شوند و هیچ نگرانی بابت لغو پروازی در این بازه زمانی وجود ندارد. این تدابیر صرفاً برای حفظ برنامه پروازی و مدیریت ترافیک هوایی اعمال شده است.