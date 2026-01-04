روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد اعلام کرد: امتحانات رشته‌های غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در موعد مقرر و به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد اعلام کرد:با توجه به تصمیمات اتخاذشده، امتحانات رشته‌های غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در موعد مقرر و به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

جزئیات نحوه برگزاری امتحانات و اطلاعیه‌های تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد و در خصوص رشته‌های پزشکی نیز اطلاع‌رسانی خواهد شد.

همچنین فعالیت‌های اداری دانشگاه طبق روال سابق انجام خواهد شد.