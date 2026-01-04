پخش زنده
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه منطقهای عاشورا گفت:سردار شهید حاج قاسم سلیمانی نتیجه تربیت اسلام ، نظام اسلامی و امامین انقلاب اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،حجت الاسلام احمد امینی در مراسم گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید حاج قاسم سلیمانی را نمونه بارز اخلاص، ولایتپذیری، شجاعت، بصیرت و تدبیر در میدانهای حق علیه باطل دانست و گفت:رشادتها و تصمیمهای دقیق فرماندهان و رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس موجب شد ذرهای از خاک کشور در اختیار دشمن قرار نگیرد.
وی سرزمین، علم و آرمان و ارزش ها را از مولفههای قدرت دانست و افزود:دشمنان سعی میکنند این مولفه ها را از ما بگیرند اما غافل از اینکه افرادی چون سردار شهید سلیمانی با سپر کردن سینه خود در فراتر از مرزها به ما یاد دادند که از این مولفه ها محافظت کنیم.
حجت الاسلام امینی به نقش بازار و اقشار مختلف مردم در نظام اسلامی اشاره کرد و گفت: ملت ایران با بصیرت خود در صحنه حاضرند و دشمنان را ناکام خواهند گذاشت.