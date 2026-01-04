پخش زنده
حدود ۵۰۰ هزار زائر در ایام گرامیداشت سپهبد شهید سلیمانی با حضور در مسیر پیادهروی «طریقالشهدا» و گلزار شهدای کرمان، یاد و خاطره این سردار بزرگ اسلام را گرامی داشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، بنا به اعلام مسئولان ستاد برگزاریآیین ششمین سالگرد سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، شمار زائران از اقصی نقاط استان، ایران و جهان امسال نسبت به پارسال ۲۰ درصد افزایش دارد.
کرمان بهعنوان زادگاه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی امسال نیز چند روز قبل از ۱۳ دی بیش از سایر ایام سال شاهد حضور میهمانان از اقصی نقاط استا، کشور و جهان بود.
بگفته مدیرکل آموزش و پرورش کرمان ۲۸ مدرسه با ۲۰۵ کلاس درس برای اسکان زائران سپهبد شهید سلیمانی آماده شده که بر این اساس آموزش و پرورش استان آمادگی اسکان و پذیرش بیش از ۱۶ هزار نفر از زائران سردار دلها را در مدارس، اردوگاهها و مکانهای وابسته دارد.
همچنین بر اساس گفته معاون امنیتی استاندار کرمان در مجموع، از حدود ۴۰۰ موکب ثبتنامی، ۲۷۴ موکب پس از طی مراحل بررسی و توجیه، مجوز فعالیت دریافت کردند.
موکبداران سراسر کشور سه روز نخست هفته مقاومت در مسیر گلزار شهدا فعال بودند، اما دیشب موکبها جمع آوری شدند و چهار روز باقی مانده از این هنفته به برگزاری برنامههای آیینی، اجلاسیهها و نمایش میدانی اختصاص دارد.
کمیتهها و کارگروههای تخصصی هفته مقاومت در کرمان نیز فعالیت خود را از چند ماه قبل آغاز کرده و ستاد مردمی با ۱۸ کارگروه در حوزههای خدماتی، فرهنگی، پشتیبانی، اسکان، مواکب، فضای مجازی، رویدادها، پویشها، مسابقات و جشنوارهها، برنامههای متعددی را برای این ایام تدارک دیدهاند که برخی اجرا شده و برخی دیگر در دست انجام است.
سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وهمراهانش، جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸ در حمله پهپادی آمریکا در بغداد به شهادت رسید.
آیین ششمین سالگرد شهادت سردار دلها در کرمان با محور وطن و ایران و با شعار "ایرانمرد"از ۱۱ دی آغاز شده و تا ۱۷ ادامه دارد.