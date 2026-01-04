دشمنان؛ از آمریکا و رژیم صهیونیستی تا شبکه‌های معاند در چنین بزنگاه‌هایی مترصد فرصت‌اند تا اعتراض صنفی و مدنی را به آشوب خیابانی و بی‌ثباتی تبدیل کنند؛ اما پاسخ مردم همیشه شنیدنی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ رژیم صهیونیستی و حامیان غربی‌اش با بهره‌گیری از التهاب اقتصادی و نارضایتی‌های صنفی، طرح آشوب‌سازی علیه ایران را کلید زده‌اند؛ اما اصناف و بازاریان با اعلام برائت از پادو‌های صهیونیستی، مرز روشن میان اعتراض صنفی و اغتشاش خیابانی را ترسیم کرده و انسجام ملی را به رخ دشمن کشیدند.

مردم هم در فضـای مجـازی واکنش‌های جالبی نشان داده‌اند و به ویژه ترامپ و نتانیاهو پاسخی محکم و قاطع از آنها دریافت کرده‌اند.