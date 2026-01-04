کتاب بر شانه‌های کارون، تشییع تاریخی پیکر مطهر سردار دل‌ها توسط مردم اهواز و خوزستان را روایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پس از تشییع باشکوه سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و یاران وفادارش در کشور عراق، استان خوزستان و شهر اهواز اولین نقطه‌ای از ایران اسلامی بود که از سیدالشهدای جبهه مقاومت میزبانی و استقبال کرد.

مردم اهواز و شهر‌های مختلف خوزستان در تشییع باشکوه از سردار دل‌ها از سال‌ها مجاهدت و ایثارگری این قهرمان بزرگ ایران تقدیر و تجلیل کردند و فریاد انتقام از قاتلان سپهبد شهید سلیمانی و یاران گرانقدرش سر دادند.

به همت جمعی از محققان و پژوهشگران دفتر تاریخ شفاهی اهواز، خاطرات مردم و حاضران در تشییع تاریخی سردار دل‌ها در اهواز در قالب کتاب بر شانه‌های کارون جمع آوری و منتشر شده است.