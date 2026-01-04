انجام هفت سورتی پرواز امدادی در مناطق برفگیر الیگودرز
فرماندار الیگودرز گفت:بالگرد هلال احمر لرستان برای امداد رسانی به مناطق سخت گذر وبرفگیر الیگودرز به پرواز درآمد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛مهدی اداوی گفت: در پی بارش های اخیر و مسدود شدن راه ارتباطی برخی روستاهای دورافتاده شهرستان الیگودرز، بالگرد جمعیت هلالاحمر با هفت سورتی پرواز امدادی برای انتقال اقلام زیستی و ضروری به این مناطق به پرواز در آمد.
فرماندار الیگودرز افزود: در این هفت سورتی پرواز بیش از ۶ تن مواد غذایی از جمله آرد ، برنج، دارو و سایر اقلام اساسی به روستاهای دورافتاده بخش ذلقی این شهرستان ارسال شد .
اداوی گفت: این روستاها بدون راه دسترسی بوده و راه ارتباطی آنها بر اثر بارش برف مسدود شده است .