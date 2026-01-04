فرماندار الیگودرز گفت:بالگرد هلال احمر لرستان برای امداد رسانی به مناطق سخت گذر وبرفگیر الیگودرز به پرواز درآمد.

بالگرد جمعیت هلال‌احمر با هفت سورتی پرواز امدادی برای انتقال اقلام زیستی و ضروری به این مناطق به پرواز در آمد. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مهدی اداوی گفت: در پی بارش های اخیر و مسدود شدن راه ارتباطی برخی روستاهای دورافتاده شهرستان الیگودرز،

فرماندار الیگودرز افزود: در این هفت سورتی پرواز بیش از ۶ تن مواد غذایی از جمله آرد ، برنج، دارو و سایر اقلام اساسی به روستاهای دورافتاده بخش ذلقی این شهرستان ارسال شد .