با حضور معاون پارلمانی وزارت راه و شهرسازی مشکلات ۲۲ پروژه عمرانی شهرستان شبستر بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،با حضور شهروز برزگر معاون پارلمانی وزارت راه و شهرسازی روند اجرایی پروژههای شهرستان شبستر شامل تکمیل مسکن مهر تسوج، تحویل زمینهای جوانی جمعیت و فرزندآوری در شهرها و روستاها، تسریع در روکش آسفالت راههای روستایی و بین شهری، تسریع در تکمیل جاده شبستر به سلماس، شروع بکار مجدد و مسافرگیری قطار سلماس به تهران در ایستگاه بندر شرفخانه و چندین پروژه دیگر بررسی شد.