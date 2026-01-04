به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،با حضور شهروز برزگر معاون پارلمانی وزارت راه و شهرسازی روند اجرایی پروژه‌های شهرستان شبستر شامل تکمیل مسکن مهر تسوج، تحویل زمین‌های جوانی جمعیت و فرزندآوری در شهر‌ها و روستاها، تسریع در روکش آسفالت راه‌های روستایی و بین شهری، تسریع در تکمیل جاده شبستر به سلماس، شروع بکار مجدد و مسافرگیری قطار سلماس به تهران در ایستگاه بندر شرفخانه و چندین پروژه دیگر بررسی شد.