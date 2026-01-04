آیین پایانی فصل پنجم ویژه برنامه «روایت حبیب» با عنوان «کاروان سرباز»، هم‌زمان با ششمین سالروز شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، در تالار فرهنگ و هنر کرمان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،این رویداد به همت حوزه هنری و بنیاد مکتب حاج‌قاسم و با مشارکت سازمان‌های فرهنگی استان از جمله شهرداری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان برگزار شد.

بخش ابتدایی برنامه با رونمایی از قطعه موسیقی «ایران مرد» با صدای حسام آرین در قالب «کنسرت کبیر» آغاز شد.

این کنسرت که شامل اجرای ۴ قطعه است، نبرد‌های تاریخی سرزمین ایران از آریو برزن تا فتح خرمشهر را روایت می‌کند و قطعه «ایران مرد» به‌طور ویژه به سلحشوری‌های سردار دل‌ها، سپهبد شهید قاسم سلیمانی می‌پردازد.

در ادامه مراسم، حجت‌الاسلام بهاروند با نقل چند خاطره‌ی شیرین و تأثیرگذار، ابعاد زیست جهادی و انسانی شهید سلیمانی را با مخاطبان به اشتراک گذاشت و همچنین یوسف امیرشکاری، از پیشکسوتان و رزمندگان لشکر ۴۱ ثارالله، روایت‌هایی از همراهی با سردار و همرزمانش را بیان کرد.

یکی از بخش‌های مهم این رویداد، اجرای نمایش «دختران حاج قاسم» توسط رستا رضوی بود که به مناسبت روز پدر با استقبال حاضران روبرو شد و. همچنین محمود حبیبی کسبی، شاعر آئینی کشور، با محور مقاومت و مقام و منزلت حضرت علی (ع) شهر خوانی کرد.

در بخش ویژه اعطای نشان، از خانواده شهید حسین یوسف‌الهی تجلیل و نشان «سرباز وطن» به این خانواده بزرگوار اهدا شد.

پس از گفت‌و‌گو با تهیه کننده و کارگردان، فیلم «احمد» برای حاضران در تالار فرهنگ و هنر کرمان به نمایش درآمد.