به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ عبدالسلام مام‌عزیزی فرماندار شهرستان اشنویه، با اشاره به وقوع بارش سنگین برف و کولاک شدید در روز‌های اخیر و گرفتار شدن پنج نفر از اهالی روستای میرآباد این شهرستان در ارتفاعات و نوار مرزی منطقه ناویه خان گفت: با تلاش امدادگران هلال احمر، نیرو‌های داوطلب مردمی، دستگاه‌های نظامی و خدمت رسان هر پنج مفقودی پیدا شده و در مسیر برگشت هستند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان‌غربی هم گفت: از صبح امروز ۱۴ دی، امدادگران جمعیت هلال احمر استان برای نجات محصورین در برف منطقه مرزی ناویه خان در اشنویه عملیات نجات را به صورت پاکوبی آغاز کردند.

حمید محبوبی افزود: این عملیات با وجود تغییرات مداوم آب و هوایی و عدم پایداری جوی و میزان بارش بیش از چهار متر در ارتفاعات انجام شد و خوشبختانه افراد مفقودی با تلاش امدادگران پیدا شدند.