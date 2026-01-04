پخش زنده
قلعه سرباز، یکی از شاخصترین بناهای تاریخی جنوب استان سیستان و بلوچستان که قدمت آن به دوره صفویه بازمیگردد و در سال ۱۳۸۳ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، اعتبار تخصیصیافته برای این فصل از مرمت، از محل منابع استانی و به میزان چهار و نیم میلیارد ریال تأمین شده است.
در سال جاری مجموعهای از فعالیتهای هدفمند برای حفاظت و احیای این بنای تاریخی در حال انجام است.
تکمیل دالان ورودی بنا، استحکامبخشی بخشهایی از دیوارهای فروریخته، خاکبرداری و مرمت پلکان ورودی بهمنظور بهبود دسترسی به بنا، اجرای اندود کاهگل بر بدنه دیوارها، شیببندی و مرمت سقفها از مهمترین اقدامات است.
این اقدامات با هدف حفظ اصالت تاریخی قلعه و فراهمسازی زیرساخت لازم برای بهرهبرداری فرهنگی و گردشگری در حال انجام است.