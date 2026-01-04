سردار محمد مارانی در مراسم ششمین سالگرد سپهبد شهید قاسم سلیمانی و یادواره شهدای شهرستان رودبار جنوب گفت: کمترین وظیفه ما این است که در محفلی که به نام این شهید عزیز است حضور پیدا کنیم.





به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، سردار محمد مارانی عصر امروز در مراسم ششمین سالگرد سپهبد شهید قاسم سلیمانی و یادواره شهدای شهرستان رودبار جنوب اظهار کرد: شهید سلیمانی، چون در مکتب اسلام و امام حسین علیه‌السلام بود یقیناً شهادت وی جزو ایام‌الله است و کمترین وظیفه ما این است که در محفلی که به نام این شهید عزیز است حضور پیدا کنیم.

فرمانده سابق قرارگاه مدینه با ابراز اینکه مکتب سلیمانی برگرفته از مکتب امام حسین (ع) است گفت: حاج قاسم در همه صحنه‌ها و در اتفاقاتی که در دوره زندگی وی رخ داد انسان بزرگی بود و با صلابت ایستادگی می‌کرد.

وی تصریح کرد: آنچه را در شأن حاج قاسم است نمی‌توانم بیان کنم و حاج قاسم را باید از زبان حضرت آقا شنید و رهبری بعد از شهادت حاج قاسم نکات مهمی از وی بیان کردند و من فقط آنچه را دیدم و شنیدم بیان می‌کنم.

فرمانده سابق قرارگاه مدینه افزود: فرماندهان بزرگی در مکتب شهید سلیمانی تربیت شدند و کسانی که در رکاب حاج قاسم بودند از فرماندهی و مدیریت وی بهره کافی بردند.

سردار مارانی خاطرنشان کرد: حاج قاسم در دوره جنگ تمامی کار‌ها را خودشان تقسیم و گردان‌ها را به‌خوبی مشخص و همراهی می‌کردند و تصمیمات را خودشان می‌گرفتند و سپس تقسیم کار می‌کردند و در نهایت بهترین و عاقلانه‌ترین تصمیم ممکن را می‌گرفتند و موفق می‌شدند.

وی با بیان اینکه شهید سلیمانی حماسه‌های بزرگی را در دفاع مقدس آفرید که واقعاً سخت و شکننده بودند اضافه کرد: در تمام عملیات‌ها موفق عمل کرد و سخت‌ترین مأموریت‌ها را سردار می‌پذیرفت و به‌خوبی عملیات‌ها را مدیریت می‌کرد.

سردار مارانی با بیان اینکه همگی می‌دانستند چه جوهره‌ای در وجود سردار سلیمانی بود و به کارش اعتماد می‌کردند، گفت: عظمت لشکر ثارالله با وجود سردار سلیمانی در جنگ بر کسی پوشیده نبود.

فرمانده سابق قرارگاه مدینه با تأکید به "شاهد شجاعت‌های شهید سلیمانی در منطقه جنوب شرق بودیم" خاطرنشان کرد: گروهی از اشرار در حوزه سیستان و بلوچستان جاده را بسته و کار‌های بسیار وحشیانه‌ای در این مرز انجام داده بودند و حاج قاسم دستور داد تمام مرز‌ها را ببندند و همه تیپ‌ها را بسیج کرد.

وی با بیان اینکه در تمامی جلسات جذبه، جرئت و مهربانی حاج قاسم همه را متحیر می‌کرد و به وی اعتماد می‌کردند و به تدابیر و پیش‌بینی‌های حاج قاسم اعتماد می‌کردند و می‌پذیرفتند تصریح کرد: حاج قاسم برایش مهم نبود که اهل چه مذهبی هستند فقط انسانیت برایش مهم بود و به مردم کمک می‌کرد.

سردار مارانی گفت: امنیت امروز جنوب و شرق استان کرمان مرهون مدیریت و رشادت شهید حاج قاسم سلیمانی است چرا که در دهه هفتاد کسی جرات عبور و مرور در جاد‌ها را نداشت، اما با اجراری طرح احرار همه اشرار امان نامه گرفتند و اشتغال و امنیت ماحصل انقلاب حاج قاسم در این منطقه بود.

سردار مارانی گفت:حاج قاسم سلیمانی با شجاعت و با توکل به خدا و ائمه اطهار به خصوص حضرت زهرا سلام الله علیها در تمامی عملیات‌هاپیروز می‌شد. حاج قاسم در جا‌هایی وارد می‌شد که کسی فکرش را هم نمی‌کرد و به دل دشمن می‌زد.

وی بیان کرد: "حاج قاسم" همیشه سخت‌ترین مأموریت‌ها را می‌پذیرفت، وقتی که مردم آمرلی و سوریه در محاصره داعش بودند این حاج قاسم بود که به دل دشمن نفوذ و مردم را نجات دادند.