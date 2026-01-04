به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حجت‌ الاسلام والمسلمین مطهری اصل در جمع دانش آموزان معتکف در مصلای حضرت امام خمینی (ره) تبریز با بیان اینکه امسال هم مانند سال‌های گذشته نزدیک به یک میلیون و پانصد هزار نفر در سطح کشور در اعتکاف رجبیه شرکت کردند گفت:سهم استان در این مراسم معنوی ۳۶ هزار نفر است که ۱۰ هزار نفر از این تعداد دانش آموزان هستند.

وی افزود:این میزان حضور مردم در مراسم اعتکاف نسبت به سال‌های گذشته هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی پیشرفت بسیار خوبی داشته است و ما امیدواریم که این جوانان بعد از سه روز انجام اعتکاف با یادگیری مسائل علمی، معنوی و مذهبی اطلاعات خوبی در رابطه با پیشرفت کشور مخصوصا مسائلی که مربوط به نظام و انقلاب اسلامی است را کسب کرده و بتوانند جوانان و نوجوانان خوبی برای پیشرفت کشورمان باشند.