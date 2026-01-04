پخش زنده
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامهریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با هدف بررسی روند پیشرفت اجرایی پروژه، از بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی سایت لاکان بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، بهمنظور بررسی میدانی روند پیشرفت فیزیکی، ارزیابی وضعیت زیرساختها و تسریع در تکمیل مراحل اجرایی پروژه، دکتر مصطفی گلشکن معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامهریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی سایت لاکان بازدید کرد.
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامهریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تأکید بر اهمیت راهبردی این پروژه در ارتقای ظرفیتهای درمانی استان، بر ضرورت پیگیری مستمر روند اجرا، هماهنگی دقیق میان بخشهای اجرایی و فنی و تسریع در تکمیل مراحل باقیمانده تأکید کرد و بهرهبرداری بهموقع از این بیمارستان را گامی مؤثر در افزایش دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی دانست.
در این بازدید، معاون توسعه دانشگاه با بررسی آخرین وضعیت اجرایی پروژه، گفت: بخش عمدهای از عملیات ساخت بیمارستان به انجام شده است و در حال حاضر، عملیات زیرساختی و زیربنایی طرح در دست اجراست و لولهگذاریهای کف و محوطه بیمارستان در حال تکمیل است.
وی همچنین افزود: تمامی زیرساختهای مورد نیاز تا ورودی بیمارستان اجرا شده و این بخشها در مرحله جاگذاری نهایی قرار دارد که بیانگر پیشرفت مناسب پروژه در حوزههای فنی و پشتیبانی است.
در پایان این بازدید، معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامهریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان دستورات لازم را بهمنظور رفع موانع احتمالی، تسریع در تکمیل بخشهای باقیمانده و پیگیری مستمر روند اجرایی پروژه صادر کرد.