به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر محمدرضا رضانیا، افزود: با شناسایی فعالیت غیرمجاز فرد بدون صلاحیت و فاقد مجوز‌های قانونی در زمینه خدمات زیبایی در یکی از منزل مسکونی، پس از هماهنگی ارگان‌های قضایی و اجرایی با حضور کارشناسان نظارت بر درمان و پلیس امنیت اقتصادی، محل با دستور مقام قضایی مهر و موم شد.

او افزود: مواد و اقلام مصرفی مرتبط با خدمات زیبایی کشف و ضبط و فرد متخلف برای انجام مراحل اداری به مرجع قضایی معرفی شد.

دکتر رضانیا با تأکید بر لزوم مراجعه شهروندان به مراکز مجاز، از مردم خواست با مشاهده فعالیت های غیرقانونی در حوزه خدمات زیبایی و درمانی با سامانه ۱۹۰ تماس بگیرند.