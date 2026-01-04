پخش زنده
وزیر ورزش و جوانان در مراسم تقدیر از پیشکسوتان ورزشی نیروهای مسلح و ارتش از تدوین اساسنامه فدراسیون ورزشهای نیروهای مسلح خبر داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کانون بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی ایران به منظور قدرانی از سالها تلاش و زحمات ورزشکاران و مدیران پیشسکوت این عرصه از آنها تجلیل کرد. این مراسم امروز (یکشنبه ۱۴ دی ماه) با حضور احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان در محل این کانون برگزار و از ۲۰۰ نفر از چهرههای ماندگار ورزش ارتش و نیروهای مسلح کشور تقدیر شد.
این دومین بار است که کانون بازنشستگان آجا از پیشکسوتان ارتش و نیروهای مسلح تکریم میکند. در این مراسم به هر یک از مدعوین لوح و تابلو فرشی که منقش به چهرههای آنها بود، اهدا شد.
همچنین در ادامه مراسم تقدیر از پیشکوستان ورزشی نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی ایران چند کتب این حوزه نیز معرفی شد. کتابهای تخصصی حکمرانی، توسعه و تحول در ورزش ارتش جمهوری اسلامی و آن چه که مدیران طلایی ورزش باید بدانند، از جمله آثاری بودند که توسط دنیامالی رونمایی شد.
وزیر ورزش و جوانان نیز در جریان این مراسم برای دقایقی پشت ترییون قرار گرفت وصحبتهایی را در خصوص شرایط ورزش نیروهای مسلح در کشور مطرح کرد. او ضمن قدردانی از افتخارات و کوششهای پیشکسوتان نظامی به نظم و انضباط در این حیطه اشاره کرد و گفت: از گذشته در خصوص استفاده از مدیران عالی رتبه این گروه در مدیریت ورزش تاکید زیادی شده است. چرا که انضباط بخشی در این قشر حرف اول را میزند.
دنیامالی با بیان این که ورزش نیروهای مسلح کمک حال ورزش قهرمانی ایران بوده است در مورد جایگاه قابل قبول آن در سطح جهانی و مسابقات سیزم توضیح داد: ورزش نیروهای مسلح در سطح بین المللی همواره از حساسیت ویژهای برخوردار است. خوشبختانه ما در سازمان جهانی این حوزه که موسوم سیزم است، جایگاه قابل قبولی داریم و هر ساله توانستیم در رقابتهای ارتشهای جهان حضور داشته باشیم و جز ده کشور اول دنیا باشیم. مطمئنا ما با پتانسیلی که در نیروهای مسلح داریم میتوانیم بیشتر از این از توان آن در حوزه ورزش کشور بهرهمند شویم.
وی در ادامه این مطلب افزود: ورزش در راستای آمادگی رزم، معنای ویژهای دارد. شاخص توده بدنی یا بیامآی سرباز ما دیگر مثل ۳۰ سال گذشته نیست که فقط لباس رزم بپوشد وسلاحش در دستش باشد. بیام آی او باید متناسب با تکنولوژی روز دنیا باشد. برای همین توجه به آمادگی جسمانی نیروهای مسلح برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است و باید در کنار ورزش قهرمانی حوزه سیزم اتفاق بیفتد. به همین علت موضوع تشکیل فدراسیون ورزشهای نیروهای مسلح را مطرح کردیم. در حال حاضر مشغول تدوین اساسنامه این فدراسیون هستیم و میخواهیم فعالیت تمام نیروها حتی فراجا را هم در این مجموعه لحاظ کنیم.
وزیر ورزش و جوانان با اعتقاد به این که نیروهای مسلح و ارتش نقش خود را در حوزه مسئولیتهای اجتماعی به خوبی انجام دادهاند، تصریح کرد: نیروهای مسلح در بحث ایجاد فضاهای ورزشی به گونهای عمل کرده که همیشه موقعیت مردم عادی را هم در نظر گرفته است و افراد غیر هم توانستند بدون این که وارد مجموعه شوند، از امکانات سالنها و سایر اماکن ورزشی نظامی استفاده کنند. امیدواریم با این امکانات زیربنایی، تجربه و دانشی که تیم ارتش و نیروهای مسلح دارند، بتوانند بیش از این به توسعه ورزش قهرمانی کمک کنند. من معتقدم ما در گذشته آن طور که باید نتوانستیم از ظرفیت این حوزه بهره کامل را ببریم. مثلا تیراندازی یکی از رشتههایی است که فدراسیون آن با مشکلات مهمات و سلاح مواجه است و مطمئنا استفاده از ظرفیتهای نیروهای مسلح میتواند تا حدودی چالشها را برطرف کند. رشته بادبانی هم که جز ورزشهای سنگین است و با جریانهای مختلف اقلیمی و آبی سروکار دارد، نمونه دیگری است که خیلی میتوان از پتانسیل وتجربیات حوزه ارتش ونیروهای مسلح از آن استفاده کرد.
سرتیپ دوم فولادی، مشاور وزیر ورزش و جوانان در امور مرتبط با نیروهای مسلح، سر تیپ علی مجد آرا، رییس هیات پیشکسوتان و بازنشستگان نیروهای مسلح، اکبر مالکی، تیمور غیاثی، تقی عسکری، محمدرضا طالقانی، علی اکبر حیدری، مصطفی کارخانه و ولیالله صالحنیا پیشکسوتان رشتههای دوومیدانی، شیرجه، والیبال و کشتی ایران چهرههایی بودند که در مراسم تقدیر از ورزشکاران و مدیران پیشکسوت نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند.