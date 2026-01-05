پخش زنده
در پی تشدید نظارتهای بهداشتی بر مراکز عرضه مواد پروتئینی، دامپزشکی استان زنجان از ممنوعیت خرد کردن مرغ و ماهی در مغازهها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ بر اساس اعلام دامپزشکی زنجان، خرد کردن مرغ و ماهی در واحدهای صنفی عرضه، بهدلیل رعایتنشدن کامل زنجیره سرد، احتمال آلودگی متقاطع، افزایش بار میکروبی و انتقال عوامل بیماریزا را بهطور قابل توجهی افزایش میدهد. بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که انجام عملیات خرد کردن در محیطهای غیرمجاز و فاقد شرایط استاندارد، میتواند سلامت مصرفکنندگان را به خطر بیندازد.
طبق این دستورالعمل، عرضه مرغ و ماهی باید بهصورت کامل و بدون خرد شدن انجام شود و هرگونه قطعهبندی صرفاً در واحدهای مجاز، کارگاههای دارای پروانه بهداشتی و مراکز صنعتی تحت نظارت دامپزشکی امکانپذیر است. همچنین تأکید شده است که فروشندگان موظفاند ضوابط بهداشتی، از جمله دمای مناسب نگهداری، بهداشت تجهیزات و رعایت اصول بستهبندی را بهطور کامل رعایت کنند.
دامپزشکی استان زنجان اعلام کرد: در صورت مشاهده تخلف، با واحدهای صنفی متخلف برخورد قانونی صورت خواهد گرفت و این برخوردها میتواند شامل اخطار، جریمه نقدی و حتی پلمب واحد صنفی باشد. بازرسیها بهصورت مستمر و با همکاری دستگاههای نظارتی ادامه خواهد داشت تا اجرای دقیق این مصوبه تضمین شود.
روابط عمومی دامپزشکی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، موضوع را از طریق سامانههای نظارتی گزارش دهند.
همراهی مردم در کنار نظارتهای دولتی، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی و حفظ سلامت جامعه دارد. این اقدام، گامی پیشگیرانه برای کاهش مخاطرات بهداشتی و ارتقای کیفیت عرضه مواد غذایی در سطح استان زنجان ارزیابی میشود.