بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، غلامرضا دانشفر با اشاره به آغاز اجرای طرح توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی دولتی استان بوشهر از دوم دی، گفت: طرح توزیع شیر در مدارس دولتی مقطع ابتدایی یکی از طرحهای با اولویت آموزش و پرورش، دانشگاه علوم پزشکی و جهاد کشاورزی با هدف تندرستی و سلامت دانش آموزان است.
وی بیان کرد: طرح توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی دولتی استان بوشهر با هدف ارتقای سلامت جسمی دانشآموزان و بهبود الگوی تغذیهای آنان اجرایی شده و تمامی دانشآموزان مشمول، از این طرح بهرهمند میشوند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با بیان اینکه سرانه اختصاص یافته برای هر دانشآموز ۲۰۰ سیسی شیر است، افزود: این ماده غذایی بهصورت منظم و طبق برنامهریزی انجامشده در همه مدارس مقطع ابتدایی و دو روز در هفته میان دانشآموزان توزیع خواهد شد تا تأثیرگذاری لازم را در سلامت آنان به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به گستردگی طرح بیان کرد: اجرای این برنامه، ۱۲۴ هزار دانشآموز مقطع ابتدایی مدارس دولتی در سراسر استان را پوشش میدهد و تلاش شده است همه مناطق شهری و روستایی بدون تبعیض از آن بهرهمند شوند.
دانشفر ادامه داد: توزیع شیر رایگان تا ۲۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت و در این مدت، نظارتهای لازم بر کیفیت و فرآیند توزیع انجام میشود.
وی با تأکید بر اهمیت تغذیه سالم در سنین پایه، یادآور شد: مقطع ابتدایی، دورهای طلایی برای شکلگیری عادات غذایی سالم است و اجرای چنین طرحهایی میتواند نقش مهمی در پیشگیری از سوءتغذیه و ارتقای سلامت نسل آینده ایفا کند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر از همکاری دستگاههای مرتبط قدردانی کرد و گفت: اجرای مطلوب طرح شیر رایگان حاصل تعامل و همکاری مناسب میان آموزش و پرورش، دستگاههای تأمینکننده و مدیران مدارس است که در این مسیر نقش مؤثری ایفا کردهاند.
دانشفر تصریح کرد: آموزش و پرورش استان بوشهر در کنار مأموریتهای آموزشی، توجه به سلامت جسمی دانشآموزان را یک اولویت میداند و تلاش دارد با اجرای برنامههای حمایتی و سلامتمحور، زمینه رشد همهجانبه دانشآموزان را فراهم کند.