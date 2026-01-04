فرماندار شهرستان رابر در محل فرمانداری پای صحبت‌های جمعی از شهروندان نشست و به‌صورت چهره‌به‌چهره مسائل و مشکلات آنان را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، در راستای تحقق رویکرد مردمی و ارتباط بی‌واسطه با مردم

در این دیدار مردمی، درخواست‌ها و دغدغه‌های متعددی از سوی اهالی روستا‌ها و شهروندان مطرح شد.

کمالی در پاسخ به مطالبات مردم تأکید کرد: همه درخواست‌های مطرح‌شده در چارچوب قوانین و مقررات، از طریق دستگاه‌های اجرایی پیگیری خواهد شد و فرمانداری بر روند پاسخ‌گویی ادارات نظارت دقیق خواهد داشت و در صورت مشاهده هرگونه بی‌توجهی یا کم‌کاری، با متخلفان بدون هیچ‌گونه اغماضی برخورد می‌شود، چراکه از نظر فرمانداری، همه در برابر قانون یکسان هستند.