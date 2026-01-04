به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،سیدعلی سروش‌اول به همراه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با فرماندار قلعه‌گنج دیدار و درباره ایجاد اداره ثبت اسناد و املاک مستقل در این شهرستان گفت‌و‌گو کرد.

مدیرکل ساختار و بهبود فرآیندهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این دیدار با اشاره به اهمیت توسعه متوازن خدمات ثبتی در مناطق کمتر توسعه‌یافته، گفت: اداره ثبت اسناد و املاک کهنوج در حال حاضر سه شهرستان فاریاب، قلعه‌گنج و کهنوج را با پهنه‌ای معادل حدود دو میلیون کیلومتر مربع پوشش می‌دهد و این گستره وسیع جغرافیایی باعث شده مردم برای دریافت خدمات ثبتی ناچار به طی مسافت‌های طولانی باشند.

وی افزود: ایجاد اداره ثبت اسناد مستقل در قلعه‌گنج، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر و مورد انتظار مردم منطقه است.

سروش‌اول با اشاره به حجم پرونده‌های ثبتی واحد ثبتی کهنوج، اعلام کرد: از مجموع حدود ۷۰ هزار پرونده موجود در اداره ثبت کهنوج، حدود ۱۷ هزار پرونده متعلق به قلعه‌گنج است که حدود ۲۴ درصد کل پرونده‌ها را شامل می‌شود و به همین علت ایجاد یک واحد مستقل، فرآیند رسیدگی را تسهیل و تسریع می‌کند.

مدیرکل ساختار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین بیان کرد: راه‌اندازی این اداره در کوتاه‌ترین زمان در دستور کار است و برای تأمین ساختمان و تجهیزات اولیه، به همکاری فرمانداری نیز است.

مجید احمدی فرماندار قلعه‌گنج هم گفت: راه‌اندازی اداره ثبت اسناد یکی از مطالبات جدی مردم قلعه‌گنج بوده و برای فراهم‌سازی مکان مناسب و تأمین زیرساخت‌های اولیه استقرار این اداره همکاری آمادگی وجودارد.