به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز کرمان به مناسبت دومین سالگرد حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان و روز پدر، سرهنگ پاسدارمحمدی زاده فرمانده ناحیه حضرت امیرالمومنین (ع) کرمان،سرهنگ پاسدار میرزایی جانشین ناحیه همراه با هیأت همراه از خانواده معظم شهید ماشاالله مهدی زاده دیدار کرد.

در این دیدار، به مناسبت سالروز ولادت حضرت علی(ع)، هدیه معنوی مقام معظم رهبری به خانواده‌های شهدا تقدیم شد.